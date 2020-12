Repubblica Centrafricana: domani le presidenziali in un clima di guerra civile, Touadera cerca riconferma (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A rendere particolarmente complicata la situazione c’è stata poi la presa di posizione con cui i tre principali gruppi ribelli del Paese hanno annunciato di aver formato un'alleanza chiamata Coalizione dei patrioti per il cambiamento (Cpc) che di fatto appoggia le milizie di Bozizé, e hanno accusato al contempo il presidente uscente Touadera di tentare di truccare le prossime elezioni. In una dichiarazione, il Cpc ha quindi esortato "tutti gli altri gruppi a unirsi" e ha invitato i suoi membri a "rispettare scrupolosamente l'integrità della popolazione civile". Nel corso della settimana i combattimenti sono tuttavia ripresi in diverse località del Paese. I ribelli dell'Unità per la pace nella Repubblica Centrafricana (Upc) - uno dei gruppi armati centroafricani - hanno conquistato la città di Bambari, situata 380 chilometri a nordest della capitale Bangui, e la principale arteria stradale di collegamento con il Camerun è stata bloccata. L'attacco a Bambari, avvenuto martedi scorso, ha dato luogo a due ore di scontri a fuoco con l'esercito e le forze di pace della Missione delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana (Minusca), che hanno tuttavia finito per riprenderne il controllo. La notizia di continui scontri ha suscitato anche la reazione del presidente francese Emmanuel Macron, che in una telefonata all'omologo Faustin-Archange Touadera ha condannato "i tentativi di destabilizzazione" messi in atto da alcuni "gruppi armati e certi leader politici tra cui (l'ex presidente) François Bozizé, che puntano a fare ostruzione" alle elezioni di domenica. La Francia ha quindi approvato, in accordo con l'Onu, una missione di sorvolo di aerei caccia sul Paese africano, in vista del voto imminente. (Res)