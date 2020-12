Francia: Macron al crocevia del suo mandato, con l'obiettivo di puntare alla riconferma nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron si trova ad affrontare uno dei momenti più delicati del suo mandato, con la crisi del coronavirus che ha duramente colpito il Paese e alcuni ambiziosi e controversi disegni di legge in cantiere, da cui potrebbe dipendere la sua corsa alle presidenziali del 2022. Tra questi c'è quello contro il "separatismo islamista", ribattezzato all'ultimo momento il progetto "che rafforza i principi della Repubblica". Un testo sensibile per la Francia, soprattutto dopo gli attentati che hanno colpito il Paese a ottobre con l'omicidio del professore Samuel Paty, sgozzato perché aveva mostrato le caricature di Maometto in classe, e con l'attacco nella basilica di Nizza. Macron ha lavorato al testo fin dal suo arrivo all'Eliseo, rimaneggiandolo più volte prima di presentarlo a inizio ottobre con un atteso discorso, a cui sono seguite altri ritocchi dopo gli attentati. Il governo ha dovuto dare una risposta chiara ai francesi sul tema della sicurezza, schivando al tempo stesso le accuse di "stigmatizzazione" nei confronti de musulmani, provenienti soprattutto da sinistra. "Questo progetto di legge non è un testo contro le religioni, né contro la religione musulmana", ha assicurato il primo ministro Jean Castex, durante la presentazione del testo definitivo, avvenuta il 9 dicembre scorso. (segue) (Frp)