Francia: Macron al crocevia del suo mandato, con l'obiettivo di puntare alla riconferma nel 2022 (2)

- Tra le principali misure contenute nel progetto di legge c'è quella che punta a limitare l'insegnamento a domicilio, ormai consentito solo dietro permessi speciali. A questo se ne aggiungono altri, come quelli che vietano il rilascio di certificati di verginità e i matrimoni combinati, insieme a quelli che puntano a lottare contro la diffusione di messaggi d'odio su internet. Il governo punta infine a gestire meglio i finanziamenti stranieri alle associazioni islamiche. In particolare, i doni provenienti dall'estero superiori a 10 mila euro dovranno essere dichiarati. L'obiettivo del presidente è stato quello di riportare la laicità in quelle zone d'ombra della "République" dove nasce la minaccia jihadista. Macron ha promesso di condurre in parallelo una politica contro le discriminazioni, partendo soprattutto dalla scuola e dal tessuto urbano. Ma se da una parte la sinistra attacca il governo definendo il progetto "liberticida", la destra chiede un pugno ancora più duro contro le realtà islamiche della Francia. (segue) (Frp)