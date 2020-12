Trasporto aereo: l'accordo sulla Brexit consentirà alla spagnola Iberia di continuare a volare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra la Commissione europea e il Regno Unito sulla Brexit lascia una porta aperta a Iberia e Vueling, le compagnie aeree del gruppo Iag con sede in Spagna, consentendo loro di poter continuare a operare nello spazio aereo europeo senza problemi. Nell’intesa commerciale post Brexit raggiunta il 24 dicembre, infatti, è inserito un articolo in cui si valuta di modificare, qualora lo si valuti necessario, eliminare entro un anno gli attuali requisiti di proprietà che obbligano le compagnie aeree ad avere la maggioranza degli azionisti dell'Ue per mantenere la loro licenza comunitaria e i loro attuali diritti di volo. Nell’accordo, come riferisce “El Pais”, si dedica l'intero capitolo due al settore dell'aviazione e, nelle 24 pagine che lo compongono, non si modifica di molto la normativa vigente. Tuttavia, entro un anno Commissione Ue e Regno Unito potranno raggiungere un accordo per liberalizzare reciprocamente il controllo delle società e i requisiti di proprietà, esentandole dal limite di partecipazione degli azionisti extracomunitari. Verrà quindi costituito un comitato bilaterale per il trasporto aereo che avrà il compito di studiare le richieste per eliminare le restrizioni sul capitale delle compagnie aeree: in questo mondo Iberia e Vueling – ma anche le britanniche British Airways e Aer Lingus, controllate sempre dal gruppo Iag – potrebbero continuare a operare come fatto sinora. (segue) (Spm)