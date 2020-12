A Natale consumi in calo del 31 per cento, nessun regalo per un italiano su tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato un Natale amaro per ristoratori ed agricoltori, colpiti dalle chiusure nel decise dal governo per raffreddare la curva dei contagi in attesa dell’inizio delle vaccinazioni di massa. Allo stesso modo, le difficoltà economiche generate dalla pandemia e le nuove misure di contenimento hanno inciso pesantemente sui consumi a tavola degli italiani. A tracciare questa fotografia del primo Natale ai tempi della pandemia, è stata la Coldiretti che in uno studio realizzato con l’istituto Ixe’ ha stimato che durante le festività gli italiani hanno speso circa 1.8 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale, con un calo del 31 per cento rispetto allo scorso anno.La spesa media degli italiani per imbandire le tavole del Natale scende dunque a 82 euro a famiglia, il minimo da almeno un decennio. Quest’anno la quasi totalità degli italiani (94 per cento) ha scelto di restare a casa a causa della chiusura di trattorie e agriturismi che lo scorso anno avevano ospitato 5 milioni di italiani per una spesa complessiva di 250 milioni di euro, solo nel giorno di Natale. Dallo studio emerge poi come gli italiani abbiano detto addio alle grandi tavolate del passato a causa del lockdown. Sono infatti in media 4 le persone che – sottolinea la Coldiretti - si sono sedute insieme a tavola per le feste, più che dimezzate rispetto allo scorso anno quando in media si contavano 9 commensali.L’addio alle tradizionali tavolate imposto dalle limitazioni legate all’emergenza Coronavirus ha avuto effetto anche sulla preparazione dei pasti, con una media di 2,5 ore trascorse in cucina per realizzare i vari piatti, secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, in netto calo rispetto alle 3,8 ore dello scorso anno a causa, con il taglio di una portata su tre rispetto ai lunghi pranzi del passato. Grazie anche a questo Natale sobrio, gli italiani hanno però scoperto una nuova sensibilità verso la riduzione degli sprechi spinta dalla crisi economica legata alla pandemia. Quasi otto italiani si dieci (il 78 per cento) hanno riutilizzato gli avanzi dei cenoni, mentre un altro 10 per cento li ha congelati per riutilizzarli nelle prossime settimane. Solo nell’11 per cento delle famiglie non avanza niente mentre l’1 per cento dona il cibo avanzato in beneficenza. La pandemia, evidenzia poi Coldiretti, si è fatta sentire anche per quel che riguarda i regali, che non sono arrivati ad un italiano su tre: rispetto allo scorso anno è praticamente triplicata la percentuale di quanti non hanno fatto doni a sé stessi o agli altri.Anche il budget di quanti hanno deciso di fare regali è sceso a 175 euro a famiglia, in calo del 23 per cento rispetto allo scorso anno, con la maggioranza del 45 per cento delle famiglie italiane che – sottolinea la Coldiretti – ha speso tra i 100 ed i 300 euro; il 41 per cento sotto i 100 euro; e il 14 per cento dai 300 ai mille euro. Il risultato della crisi è anche la tendenza ad indirizzarsi – conclude la Coldiretti – verso regali utili con abbigliamento, giocattoli e cibo tra i più gettonati davanti a libri, tecnologie e oggetti per la casa. (Rin)