Roma: l'epidemia Covid porta un drammatico aumento della povertà in città

- La pandemia, e il conseguente blocco a intermittenza delle attività produttive, ha portato a un drammatico aumento della povertà in tutta Italia: i dati del Censis stimano che a oggi nel nostro Paese circa 5 milioni di persone vivono in povertà assoluta e che, da marzo a ottobre, siano andati persi almeno 500 mila posti di lavoro. Anche Roma i numeri mostrano una fotografia preoccupante. La Caritas, attraverso i suoi centri parrocchiali, nei primi nove mesi del 2020 ha registrato un incremento di 7.476 nuovi poveri e ha calcolato che il 9,4 per cento della cittadinanza, allo stato attuale, vive in condizioni di forte difficoltà economica, cioè è incapace di affrontare spese improvvise o legate all'abitazione, come il pagamento del mutuo e delle bollette. Sulla base della popolazione residente è possibile stimare che questo natale nella Capitale è stato duro per circa 250 mila persone. (segue) (Rer)