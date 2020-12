Roma: l'epidemia Covid porta un drammatico aumento della povertà in città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando all'altra faccia della medaglia il natale è stato anche più impegnativo nei corridoi delle associazioni di volontariato romane. Basti pensare che solo la Caritas nel 2020 a Roma ha distribuito 80.342 quintali di generi di prima necessità: un incremento del 345 per cento rispetto al 2019. La Comunità di Sant'Egidio nella Capitale è passata da tre a 28 centri di accoglienza, più della metà del totale (50) su base nazionale e da marzo a fine ottobre ha distribuito 150 mila pacchi alimentari, 2,5 volte di più rispetto all'anno precedente, con una media di 19 mila pacchi al mese. Accanto a queste due grandi realtà ci sono poi il Banco alimentare, le Acli, la Croce rossa italiana e decine di altre associazioni che hanno visto un notevole incremento delle richieste di aiuto in dieci mesi di pandemia. Secondo i dati forniti ad "Agenzia Nova", il Banco alimentare del Lazio ha registrato un incremento di quasi il 40 per cento del numero di assistiti, arrivando a sostenere in alcuni momenti punte di oltre 100 mila poveri, e in dieci mesi di pandemia ha distribuito oltre 4 mila tonnellate di prodotto, rilevando un aumento del 15 per cento rispetto all'anno precedente. Un impegno che è quantificabile economicamente in circa un milione e mezzo di viveri e generi di prima necessità che sono stati distribuiti grazie alla solidarietà dei singoli o delle catene di distribuzione. Le Acli di Roma e provincia, invece, dal 6 aprile in poi hanno consegnato oltre 8.200 pacchi di prima necessità, raggiungendo 4 mila persone tra cui più di mille minorenni: tra questi sono stati distribuiti anche 120 kit scuola a supporto nella didattica a distanza. (segue) (Rer)