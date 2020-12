Roma: l'epidemia Covid porta un drammatico aumento della povertà in città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 9 marzo a oggi le Acli hanno recuperato oltre 25 tonnellate di pane e prodotti da forno, 46 tonnellate di ortaggi e frutta, più di 5 tonnellate di beni a lunga conservazione, più di 1.750 panini dalle catene Mc Donalds e circa 3 tonnellate di salumi da Fiorucci. I volontari hanno percorso oltre 25 mila chilometri per le consegne. E per il natale dalla catena di ristoranti Vivi bistrot sono arrivate oltre 100 scatole delle coccole, pacchi alimentari contenenti generi non soltanto di prima necessità, ma anche dolci giocattoli per i più piccoli. Oltre 400 persone, tramite le Acli, hanno chiesto aiuto al servizio Corner job e più di 350 si sono rivolte al centralino per l'assistenza psicologica. Ai centralini della Croce rossa di Roma invece in dieci mesi sono arrivate oltre 20 mila richieste di aiuto, al momento l'associazione soddisfa almeno 3 mila domande di sostegno alimentare al mese. E sono state attivate le cucine d'emergenza una volta a settimana per fornire pasti caldi ad altre associazioni che si occupano della distribuzione ai senza tetto. (segue) (Rer)