Roma: l'epidemia Covid porta un drammatico aumento della povertà in città (6)

Durante il primo lockdown le persone che erano a casa, gli universitari in particolare, si sono resi disponibili ad aiutarci per quanto riguarda le donazioni – aggiunge il presidente del Banco alimentare del Lazio, Visconti -. In linea generale le donazioni, anche economiche, sono aumentate, registriamo un incremento di generosità". Stessa situazione nelle Acli di Roma e provincia. "Abbiamo registrato un incremento di volontari – spiega la presidente Borzì – e rilevato tre aspetti positivi: la forza della rete, abbiamo sentito tutti il bisogno di collaborare uno con l'altro; l'entusiasmo dei volontari, nonostante la paura c'è stata una gara a venire ad aiutarci, dai ragazzi ai professionisti in cassa integrazione agli immigrati; la solidarietà, siamo stati inondati da donazioni, carrelli sospesi che si sono riempiti, negozi che hanno donato alimenti e altri generi". In Croce rossa, ad esempio, "sono arrivate migliaia di adesioni alla nostra campagna 'Diventa volontario temporaneo' – sottolinea la presidente Diodati –. Hanno risposto dal pensionato al manager, dagli attori che si sono trovati senza lavoro ai giovanissimi, che avendo tempo libero si sono avvicinati al volontariato: dopo un corso online sono scesi in campo in attività dove non era richiesta una specializzazione, come rispondere ai telefoni o consegnare a domicilio spesa e farmaci".