Business news: Banca nazionale greca trova accordo per vendita esposizioni deteriorate a Bain Capital Credit

- La Banca nazionale della Grecia ha stipulato un accordo definitivo con Bain Capital Credit per la vendita di un portafoglio romeno di esposizioni deteriorate a rischio rumeno ("Progetto Danubio") con un valore contabile lordo totale di circa 174 milioni euro. Lo riferisce il quotidiano di Atene "Kathimerini", secondo cui la transazione è in corso nel contesto della strategia di riduzione delle esposizioni deteriorate a rischio in conformità con gli obiettivi operativi presentati al Meccanismo di vigilanza unico della Banca centrale europea. La transazione avrà un impatto patrimoniale neutro sulla Banca nazionale di Atene. (Gra)