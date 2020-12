Business news: firmato accordo di cooperazione tra Banca centrale Spagna e Fondo riserva latinoamericano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca di Spagna, Pablo Hernández de Cos, e il presidente del Fondo di riserva latinoamericano (Flar), José Darío Uribe, hanno firmato un accordo di cooperazione internazionale. L'obiettivo del presente protocollo d'intesa di durata indeterminata è quello di fornire un quadro stabile per la collaborazione nella progettazione e realizzazione di iniziative di interesse per entrambe le istituzioni attraverso varie forme di cooperazione e assistenza tecnica (realizzazione di studi e ricerche, organizzazione di incontri di esperti, fornitura di assistenza tecnica specializzata, attività di scambio di conoscenze ed esperienze in ambito di banche centrali e altri settori di supporto). Il Flar è un'entità di diritto pubblico internazionale con sede a Bogotá, in Colombia, alla quale hanno aderito Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Perù e Venezuela. I suoi obiettivi principali sono il sostegno alle bilance dei pagamenti dei Paesi membri, il monitoraggio della loro situazione macroeconomica e la pubblicazione regolare di studi, relazioni e lavori di ricerca ad esse relativi. (Spm)