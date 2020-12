Business news: Grecia, test superato con successo per cavo sottomarino tra Creta e l'Attica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore indipendente di trasmissione di energia S.A. della Grecia (operatore del sistema di trasmissione per il sistema di trasmissione dell'elettricità ellenica) ha annunciato il completamento con successo di un test di elettrificazione di 24 ore del primo cavo sottomarino che collegherà l'isola di Creta con le reti elettriche continentali in Attica e nel Peloponneso. Secondo quanto reso noto dalla società, il test ha superato le aspettative e ha superato gli standard tecnici raggiunti in progetti simili in tutto il mondo. La parte orientale dell'interconnessione testata comprende due cavi sottomarini, una nuova sottostazione di elettrodi nel Peloponneso e una sottostazione di elettrodi aggiornata a Chania, Creta. Entrambi i cavi, di rispettivamente 132 e 42 chilometri, collegano Creta con il Peloponneso. Il progetto comprende anche il collegamento del cavo ad alta tensione sottomarino più lungo (132 chilometri) e il collegamento del cavo ad alta tensione sottomarino più profondo, a mille metri sotto il livello della superficie. (Gra)