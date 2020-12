"Il ricordo più bello di Natale? La nascita di una bimba in casa”: parla un volontario del 118

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tra i Natali più belli che io ricordi c’è sicuramente quello del 2017 quando festeggiammo contemporaneamente la nascita di Gesù e quella di una bambina in un appartamento nel quartiere Centocelle a Roma”. Lo dichiara ad "Agenzia Nova" Pietro Grossi, veterano tra gli ambulanzieri di Roma. Grossi è anche presidente dell’associazione Misericordia Roma Sud e, a 69 anni, ieri notte ha festeggiato il suo 32esimo Natale su un mezzo di soccorso in servizio 118, cioè di pronto intervento sanitario. “I volontari in servizio sulle ambulanze che operano per l’Ares 118 si prenotano un anno prima per lavorare la notte di Natale o quella di San Silvestro e lo fanno solamente ed unicamente per poter dire ‘io c'ero’; in quanto volontari non guadagnano nulla”. Più è alto il sacrificio e più ci si sente importanti per gli altri. “Impegnarsi in queste ricorrenze importanti, Natale, Capodanno, Pasqua o anche Ferragosto, raggiunge il sacrificio più alto perché si rinuncia allo stare con la propria famiglia per mettersi a disposizione per il prossimo”.Un sacrificio che quest’anno è maggiore perché per via delle restrizioni da covid “si lascia la famiglia a casa in un momento in cui non è possibile aggregarci con altri parenti, quindi, in maggior solitudine”. Con un mestiere del genere è facile immaginare che di cose brutte se ne siano viste tante, ma per fortuna prevalgono i ricordi belli “come - racconta Grossi- il Natale 2017, quando alle 23.30 eravamo già pronti a festeggiare la Natività ma non sapevamo ancora che non sarebbe stata solo la natività a cui pensavamo. La centrale ci chiamò per un intervento urgente a Centocelle, in supporto ad una donna incinta a cui si erano già rotte le acque. In pochi minuti arrivammo nell’appartamento e poco prima di mezzanotte ci siamo ritrovati la bimba in braccio insieme a fette di panettone e calici di spumante. La speranza è che quest'anno – se dovessero esserci interventi nel periodo delle festività natalizie - siano belli come quello”. Purtroppo però, neanche il Covid si fermerà davanti al Natale. “Il virus – dice Grossi - rende ogni giorno di lavoro sulle ambulanze sempre più difficile. Già sappiamo che in queste notti, o nella notte di San Silvestro, mentre gli altri festeggeranno stappando bottiglie di spumante, noi dovremo attaccare bombole di ossigeno a pazienti che non possono respirare”. (Rer)