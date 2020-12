Il Natale nella pandemia, togliere la "maschera" e mostrarsi con le proprie fragilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste feste in “zona rossa” saranno difficili per tutti, ma potranno essere l'opportunità di ricostruire un rapporto familiare che si stava perdendo dietro le “maschere” che ciascuno di noi indossava: la fragilità globale di ciascuno fatta emergere dalla pandemia può essere l'occasione per far emergere invece le risorse interne di ognuno. E anche i "Ferragnez", hanno aiutato a far comprendere a chi li segue che, anche in questo momento, si può fare qualcosa per gli altri. Da un colloquio che Nova ha avuto con la psicologa Gemma Barbouth e la mediatrice familiare Cristina Cesana, emerge un Natale che, per le persone più fragili, sarà ancora più difficile di quanto già solitamente sono le feste, ma quest'anno, la fragilità, la difficoltà, è planetaria. E può essere un'opportunità. “Siamo ancora in un trauma collettivo – spiega Barbouth - non siamo fuori dal trauma, ne abbiamo uno alle spalle e ne siamo ancora dentro. C'è un malessere diffuso molto forte determinato da questa situazione, sia dal punto di vista della sanità sia della precarietà economica, non solo nelle persone che vengono a farsi aiutare, ma riguarda tutti: siamo tutti dentro il trauma compresi gli operatori”.“Il Natale quest'anno sarà nuovo – afferma Barbouth ricordando l'importanza ancestrale dei riti che aiutano a stare davanti alla realtà - sarà l'occasione per rivedere delle cose, dobbiamo essere più reattivi per avere un contatto umano semplice e reale e sentirci uno accanto all'altro. Oggi come oggi il cambiamento ci obbliga ad andare più all'essenziale, senza alcuni aspetti che erano più superficiali. Siamo più liberi da obblighi a essere in un certo modo e questa è l'occasione di essere più autentici e ci chiede un movimento in più: da una parte ci toglie alcune cose che avevamo in modo automatico e non autentiche, dall'altra parte ci chiede di tirare fuori le risorse più buone. Questa della condivisione può essere una risorsa: essere più liberi di vivere la parte fragile, più vera e autentica, penso che questa sia davvero l'occasione di quest'anno”. Un esempio che viene anche dai pranzi e cene delle feste. “Saranno pranzi e cene diversi – continua Barbouth - che vanno un po' ricreati, in cui ciascuno mette il suo pezzo ed è chiamato a dire una cosa che gli piace, magari sarà semplice, non sarà quella abituale, ma sarà un Natale in cui ognuno sarà più protagonista, più partecipe e questo crea un legame e voglia di stare stare insieme. Oltre al fatto che si può imparare a giocare di nuovo insieme, cosa per cui non abbiamo mai il tempo, ma in realtà il gioco è il pezzo fondamentale che può permettere di stare insieme, ascoltarsi e aprire un dialogo tra generazioni, un dialogo che si stava spezzando in modo veramente grave”.È l'occasione, dunque, per riscoprire le proprie risorse personali, “risorse personali che esistono -interviene Cesana - ma sono assopite, un po' schiacciate dalle esigenze e aspettative esterne, sociali, relazionali e professionali. Questa situazione invece lascia spazio per fare emergere riflessioni personali e risorse personali, questo è un aspetto positivo per questa situazione”. Il fatto di essere tutti nelle proprie case, ha determinato una condizione che rappresenta un'occasione di alleggerimento delle tensioni per tante persone e tante famiglie, in particolare per quelle separate. A spiegarlo, con un esempio da mediatrice famigliare è Cristina Cesana: “Quando una famiglia si sta separando o è separata, il Natale è un momento cruciale, vengono fuori cose incredibili perché c'è la necessità di ciascuno di tornare alle tradizioni della propria famiglia di origine e se sono in giornate diverse va bene, ma se tutte e due le famiglie di origine festeggiano la vigilia, vengono fuori grandi problemi. Quindi grandi litigi e fatica a gestire le festività. Quest'anno, invece, in cui non ci si può muovere, non si può fare la grande festa con i parenti ed è tutto sottotono, viene meno quella tensione legata alle famiglie di origine”.E poi c'è il tema dei social, dove, nella norma, cresce la tendenza a idealizzare il benessere altrui. Su questo tema Barbouth sottolinea che “i ragazzi sono vittime di questa immagine nella rete di questa finzione”, ma il covid, con le limitazioni che sta imponendo “porta a rompere la finzione, va a toccare un pochino di più la nostra fragilità. Siamo tutti più fragili e tutto questo ci porta a rompere questa maschera sociale che, in momenti come il Natale viene mostrata ancora di più”. “Il covid – sottolinea Cesana - ha creato un'uguaglianza che va ad attaccare l'idealizzazione legata alla rete dove si vedono immagini per cui si tende a idealizzare, a pensare che l'altro stia meglio di te e questo magari non è reale”. In questo, conclude Cesana, "la coppia Ferragni - Fedez ha avuto ruolo molto positivo, hanno dato il messaggio a tantissimi che li seguono che comunque, anche in questa situazione, puoi fare qualcosa per qualcuno. Fedez con la sua auto è andato a distribuire i soldi che lui ha raccolto. È simbolico, forse non è troppo autentico, magari c'è dietro un discorso di immagine e di marketing, però il messaggio che ciascuno di noi può aiutare chi sta peggio, secondo me loro sono riusciti a farlo passare”. (Rem)