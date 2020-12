Francia: Macron al crocevia del suo mandato con l'obiettivo di puntare alla riconferma nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron si trova ad affrontare uno dei momenti più delicati del suo mandato, con la crisi del coronavirus che ha duramente colpito il Paese e alcuni ambiziosi e controversi disegni di legge in cantiere, da cui potrebbe dipendere la sua corsa alle presidenziali del 2022. Tra questi c'è quello contro il "separatismo islamista", ribattezzato all'ultimo momento il progetto "che rafforza i principi della Repubblica". Un testo sensibile per la Francia, soprattutto dopo gli attentati che hanno colpito il Paese a ottobre con l'omicidio del professore Samuel Paty, sgozzato perché aveva mostrato le caricature di Maometto in classe, e con l'attacco nella basilica di Nizza. Macron ha lavorato al testo fin dal suo arrivo all'Eliseo, rimaneggiandolo più volte prima di presentarlo a inizio ottobre con un atteso discorso, a cui sono seguite altri ritocchi dopo gli attentati. Il governo ha dovuto dare una risposta chiara ai francesi sul tema della sicurezza, schivando al tempo stesso le accuse di "stigmatizzazione" nei confronti de musulmani, provenienti soprattutto da sinistra. "Questo progetto di legge non è un testo contro le religioni, né contro la religione musulmana", ha assicurato il primo ministro Jean Castex, durante la presentazione del testo definitivo, avvenuta il 9 dicembre scorso.Tra le principali misure contenute nel progetto di legge c'è quella che punta a limitare l'insegnamento a domicilio, ormai consentito solo dietro permessi speciali. A questo se ne aggiungono altri, come quelli che vietano il rilascio di certificati di verginità e i matrimoni combinati, insieme a quelli che puntano a lottare contro la diffusione di messaggi d'odio su internet. Il governo punta infine a gestire meglio i finanziamenti stranieri alle associazioni islamiche. In particolare, i doni provenienti dall'estero superiori a 10 mila euro dovranno essere dichiarati. L'obiettivo del presidente è stato quello di riportare la laicità in quelle zone d'ombra della "République" dove nasce la minaccia jihadista. Macron ha promesso di condurre in parallelo una politica contro le discriminazioni, partendo soprattutto dalla scuola e dal tessuto urbano. Ma se da una parte la sinistra attacca il governo definendo il progetto "liberticida", la destra chiede un pugno ancora più duro contro le realtà islamiche della Francia.L'esecutivo di Parigi è finito sotto il fuoco incrociato delle proteste anche per il progetto di legge sulla "sicurezza globale", che nella sua prima versione, tramite il famigerato "articolo 24", vietava la diffusione da parte dei media e dei cittadini di immagini di agenti in servizio, con l'obiettivo di evitare ripercussioni negative all'immagine pubblica delle forze dell'ordine. Un provvedimento condannato da associazioni di giornalisti e da diverse Ong attive nel campo della difesa dei diritti umani, che hanno sottolineato come molti casi di violenza da parte delle forze dell'ordine non sarebbero mai emersi se non fossero stati filmati. Tra questi è stato evocato il celebre episodio di George Floyd, l'afroamericano ucciso durante un fermo a Minneapolis lo scorso maggio, ma anche alcuni recenti casi avvenuti in Francia proprio nei giorni in cui il testo è stato presentato all'Assemblea nazionale. A fine novembre le forze dell'ordine hanno evacuato un campo migranti improvvisato a Place de la République, nel centro di Parigi, con metodi violenti che hanno provocato molte critiche nei confronti della gestione dell'operazione. A questo episodio si è aggiunto il pestaggio di Michel Zecler, un produttore discografico picchiato e insultato con epiteti razzisti da alcuni agenti nei suoi studi di registrazione a Parigi perché non indossava la mascherina in strada. L'aggressione è stata filmata dalle telecamere di sicurezza dei locali e diffusa dal sito di informazione "Loopsider", che su Twitter ha registrato circa 15 milioni di visualizzazioni.Dinnanzi alle proteste e alle tante manifestazioni che si sono tenute in tutto il Paese, il governo francese è stato costretto fare un passo indietro, annunciando la riscrittura del controverso articolo. Macron, che si è presentato alle elezioni presidenziali del 2017 come il difensore del liberalismo, è diventato il bersaglio di attacchi per quella che è stata considerata come una legge-bavaglio. Un paradosso per il capo dello Stato francese, che proprio in questo periodo si è trovato a difendere la libertà di espressione dopo le proteste scoppiate nel mondo musulmano contro le caricature su Maometto pubblicate dal settimanale satirico "Charlie Hebdo". Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha assunto un ruolo in prima fila nel contestare le vignette della pubblicazione francese, arrivando a uno scontro diplomatico con l'Eliseo.Il fronte estero presenta anche altre insidie per Macron, che finisce l'anno tenendo lo sguardo fisso oltre la Manica, a causa delle trattative sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Secondo uno studio di Euler Hermes dell'ottobre 2020, un "no deal" potrebbe portare a 3,6 miliardi di euro di perdite commerciali per la Francia, terzo paese più colpito in Europa dopo la Germania (8 miliardi di euro) e i Paesi Bassi (4,6 miliardi di euro). La pesca è stato il dossier più complicato da risolvere nelle trattative tra Regno Unito e Unione europea, che nelle acque britanniche pesca ogni anno prodotti ittici per un valore pari a 650 milioni di euro. Un'attività che interessa particolarmente Parigi, visto che i pescatori francesi realizzano il 30 per cento del loro raccolto nelle acque del Regno Unito. Ma indipendentemente dall'accordo, la Brexit rappresenterà una vera e propria rivoluzione per la frontiera tra Francia e Regno Unito, dove verrà ristabilita la dogana. Ogni anno circa 30 milioni di viaggiatori e 5 milioni di camion attraversano la Manica. Per cercare di affrontare al meglio questo cambiamento, Parigi ha assunto negli ultimi mesi 600 doganieri per la regione dell'Hauts-de-France, mentre nelle infrastrutture della città portuale di Calais sono stati investiti diversi milioni di euro.La situazione è resa ancora più complicata in questi giorni a causa della variante del coronavirus scoperta sul territorio britannico. Dopo aver bloccato le frontiere con il Regno Unito il 20 dicembre scorso con conseguenti disagi alla circolazione dei mezzi pesanti nella Manica, Parigi ha trovato un accordo con Londra, riaprendo tre giorni grazie a un protocollo che prevede l'obbligo di un test antigenico per tutti i conducenti che entrano in Francia. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Les Echos", il ritorno di migliaia di camion rimasti bloccati potrebbe però necessitare di diversi giorni. (Frp)