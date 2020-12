Repubblica Centrafricana: domani le presidenziali in un clima di guerra civile, Touadera cerca riconferma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in un tale contesto di caos ed estrema incertezza che la scorsa settimana il governo della Repubblica Centrafricana ha denunciato un tentativo di colpo di Stato da parte dell’ex presidente Bozizé. È quanto affermato in una nota dal portavoce dell’esecutivo e ministro delle Comunicazioni, Ange-Maxime Kazagui, dopo che sono stati segnalati movimenti di gruppi armati nel nord-ovest del Paese. Già diverse volte in passato le autorità avevano denunciato “la chiara intenzione di marciare su Bangui” da parte di milizie armate. Stavolta, tuttavia, Bozizé viene nominato esplicitamente come “figura all’origine del tentativo di destabilizzazione”. L’ex presidente, secondo la ricostruzione di Kazagui, avrebbe assunto mercenari stranieri perché saccheggiassero la capitale per 72 ore. Bozizé, da parte sua, nelle ultime ore ha lasciato la città di Bossangoa e si trova a Bossembelé, circa 250 chilometri a nord-ovest di Bangui, respingendo al contempo le accuse nei suoi confronti. “Se, nella mente di alcuni uomini in gruppi armati, rappresenta un'alternativa, non è colpa di Francois Bozizé”, ha detto il portavoce dell’ex presidente, Christian Guenebem, all'emittente francofona “Rfi”. “Forse è colpa di chi non è riuscito a offrire un'alternativa credibile”, ha aggiunto il portavoce. (segue) (Res)