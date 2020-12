Repubblica Centrafricana: domani le presidenziali in un clima di guerra civile, Touadera cerca riconferma (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto così caotico, il Paese si appresta ora ad andare al voto per le elezioni generali. Sono un totale di 17 i candidati che si sfideranno per la poltrona di presidente: oltre al capo di Stato uscente Touadera, fra i candidati più noti figurano l’ex presidente ad interim della Repubblica, Catherine Samba-Panza, al potere dal 2014 al 2016; l’ex primo ministro Anicet-Georges Dologuelé, candidato per l’Unione per il rinnovamento dell’Africa centrale (Urca); l’ex premier Martin Ziguelé, candidato del Movimento per l liberazione del popolo centrafricano (Mlpc); Mahamat Kamoun, che dal 2014 al 2016 è stato il primo premier musulmano a guidare il Paese; l’ex presidente dell’Assemblea nazionale, Abdoul Karim Meckassoua; Nicolas Tiangaye, primo ministro dal 2013 al 2014. L’ex presidente Bozizé, come detto escluso dalla corsa presidenziale, ha fatto sapere da parte sua che appoggerà la candidatura di Dologuelé, che al momento appare come il più serio rivale di Touadera. Se nessun candidato otterrà più del 50 per cento dei voti, i due candidati che risulteranno più votati si sfideranno al ballottaggio in programma il prossimo 14 febbraio. (Res)