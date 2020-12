Covid: arrivate le forniture di vaccini nei Paesi Ue, da domani inizierà il V-Day

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha iniziato le consegne dei vaccini contro il Covid-19 per dare il via da domani al processo di somministrazione di massa, il cosiddetto "V-Day" europeo. La consegna delle forniture giunge dopo che lo scorso 21 dicembre l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha approvato il vaccino Pfizer-BioNTech. Per quanto concerne l’Italia i vaccini sono arrivati ieri a Roma nella caserma “Salvo D’Acquisto”: si tratta dell’operazione Eos, disposta dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, su richiesta del commissario straordinario Domenico Arcuri, e in stretta cooperazione con la sua struttura e con il ministero della Salute. In una prima fase, i mezzi e gli aeromobili militari contribuiranno a distribuire le prime 9.750 dosi recapitandole a destinazione. L'Arma dei Carabinieri fornisce il servizio di scorta ai movimenti via terra. Le successive dosi di Pfizer, così come previsto dal Piano Vaccini, saranno consegnate direttamente dalla casa farmaceutica ai 300 siti di somministrazione individuati dalla struttura commissariale in accordo con le Regioni. Nella seconda fase, non appena disponibili i vaccini di tipo "cold" delle altre case farmaceutiche (AstraZeneca, Moderna, etc), le Forze armate in base alle indicazioni fornite dal commissario straordinario saranno impegnate nel trasporto logistico su tutto il territorio nazionale. (segue) (Res)