Covid: arrivate le forniture di vaccini nei Paesi Ue, da domani inizierà il V-Day (2)

- Il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avvertito ieri sul fatto che anche se "i vaccini stanno offrendo al mondo una via d'uscita da questa tragedia” comunque “ci vorrà del tempo prima che il mondo intero venga vaccinato". La consegna dei vaccini, peraltro, giunge in una fase in cui i Paesi dell’Ue sono stati costretti ad adottare nuove misure restrittive a causa della variante di coronavirus isolata prima in Regno Unito e poi apparsa anche in Sudafrica, Paesi Bassi, Francia e Italia. La nuova variante, che ha determinato un’imposizione da parte di diversi Paesi di un blocco dei voli provenienti da Regno Unito e Sudafrica, sarebbe più contagiosa ma meno letale e i vaccini per cui inizierà domani la somministrazione di massa dovrebbero essere in grado di debellarla. (Res)