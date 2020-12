Legge Bilancio: Fantetti (Maie), finalmente pieno riconoscimento vera ristorazione italiana all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enorme soddisfazione per l'approvazione nel testo della manovra di Bilancio della tutela e della promozione del Made in Italy, attraverso la rete dei veri ristoranti, delle pizzerie e delle gelaterie italiane nel mondo, è stata espressa dal senatore Raffaele Fantetti del Maie (Movimento associativo degli italiani all'estero), aderente al Gruppo Misto, che è stato promotore del provvedimento. "Finalmente, dopo oltre dieci anni di battaglie politiche, grazie al Maie, migliaia di imprenditori italiani all'estero che portano avanti con coerenza e tenacia le tradizioni culinarie del nostro Paese si vedranno riconosciuti i loro meriti. Come previsto dalla iniziativa legislativa, gli esercizi degni di italianità saranno specificamente riconosciuti e valorizzati. Inoltre, l'evento della Conferenza nazionale della 'Ristorazione italiana nel mondo', che si svolgerà d'ora in poi ogni anno, premierà i nostri migliori esercizi in ogni categoria, ovunque nel mondo". (segue) (Com)