Francia: Macron al crocevia del suo mandato, con l'obiettivo di puntare alla riconferma nel 2022 (3)

- L'esecutivo di Parigi è finito sotto il fuoco incrociato delle proteste anche per il progetto di legge sulla "sicurezza globale", che nella sua prima versione, tramite il famigerato "articolo 24", vietava la diffusione da parte dei media e dei cittadini di immagini di agenti in servizio, con l'obiettivo di evitare ripercussioni negative all'immagine pubblica delle forze dell'ordine. Un provvedimento condannato da associazioni di giornalisti e da diverse Ong attive nel campo della difesa dei diritti umani, che hanno sottolineato come molti casi di violenza da parte delle forze dell'ordine non sarebbero mai emersi se non fossero stati filmati. Tra questi è stato evocato il celebre episodio di George Floyd, l'afroamericano ucciso durante un fermo a Minneapolis lo scorso maggio, ma anche alcuni recenti casi avvenuti in Francia proprio nei giorni in cui il testo è stato presentato all'Assemblea nazionale. A fine novembre le forze dell'ordine hanno evacuato un campo migranti improvvisato a Place de la République, nel centro di Parigi, con metodi violenti che hanno provocato molte critiche nei confronti della gestione dell'operazione. A questo episodio si è aggiunto il pestaggio di Michel Zecler, un produttore discografico picchiato e insultato con epiteti razzisti da alcuni agenti nei suoi studi di registrazione a Parigi perché non indossava la mascherina in strada. L'aggressione è stata filmata dalle telecamere di sicurezza dei locali e diffusa dal sito di informazione "Loopsider", che su Twitter ha registrato circa 15 milioni di visualizzazioni. (segue) (Frp)