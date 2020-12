Francia: Macron al crocevia del suo mandato, con l'obiettivo di puntare alla riconferma nel 2022 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dinnanzi alle proteste e alle tante manifestazioni che si sono tenute in tutto il Paese, il governo francese è stato costretto fare un passo indietro, annunciando la riscrittura del controverso articolo. Macron, che si è presentato alle elezioni presidenziali del 2017 come il difensore del liberalismo, è diventato il bersaglio di attacchi per quella che è stata considerata come una legge-bavaglio. Un paradosso per il capo dello Stato francese, che proprio in questo periodo si è trovato a difendere la libertà di espressione dopo le proteste scoppiate nel mondo musulmano contro le caricature su Maometto pubblicate dal settimanale satirico "Charlie Hebdo". Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha assunto un ruolo in prima fila nel contestare le vignette della pubblicazione francese, arrivando a uno scontro diplomatico con l'Eliseo. (segue) (Frp)