Francia: Macron al crocevia del suo mandato, con l'obiettivo di puntare alla riconferma nel 2022 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fronte estero presenta anche altre insidie per Macron, che finisce l'anno tenendo lo sguardo fisso oltre la Manica, a causa delle trattative sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Secondo uno studio di Euler Hermes dell'ottobre 2020, un "no deal" potrebbe portare a 3,6 miliardi di euro di perdite commerciali per la Francia, terzo paese più colpito in Europa dopo la Germania (8 miliardi di euro) e i Paesi Bassi (4,6 miliardi di euro). La pesca è stato il dossier più complicato da risolvere nelle trattative tra Regno Unito e Unione europea, che nelle acque britanniche pesca ogni anno prodotti ittici per un valore pari a 650 milioni di euro. Un'attività che interessa particolarmente Parigi, visto che i pescatori francesi realizzano il 30 per cento del loro raccolto nelle acque del Regno Unito. Ma indipendentemente dall'accordo, la Brexit rappresenterà una vera e propria rivoluzione per la frontiera tra Francia e Regno Unito, dove verrà ristabilita la dogana. Ogni anno circa 30 milioni di viaggiatori e 5 milioni di camion attraversano la Manica. Per cercare di affrontare al meglio questo cambiamento, Parigi ha assunto negli ultimi mesi 600 doganieri per la regione dell'Hauts-de-France, mentre nelle infrastrutture della città portuale di Calais sono stati investiti diversi milioni di euro. La situazione è resa ancora più complicata in questi giorni a causa della variante del coronavirus scoperta sul territorio britannico. Dopo aver bloccato le frontiere con il Regno Unito il 20 dicembre scorso con conseguenti disagi alla circolazione dei mezzi pesanti nella Manica, Parigi ha trovato un accordo con Londra, riaprendo tre giorni grazie a un protocollo che prevede l'obbligo di un test antigenico per tutti i conducenti che entrano in Francia. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Les Echos", il ritorno di migliaia di camion rimasti bloccati potrebbe però necessitare di diversi giorni. (Frp)