Business news: Grecia, 19 potenziali investitori per acquisto quota in ente distribuzione elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 19 potenziali investitori hanno manifestato interesse per partecipare alla gara per l'acquisto di una quota del 49 per cento nell'operatore greco per la distruzione di elettricità (Deddie). E' quanto riferito oggi da fonti citate dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa". La gara è stata lanciata la scorsa settimana dalla società energetica ellenica Public Power Corporation (Ppc). Tra i 19 potenziali investitori vi sarebbero società energetiche europee ed internazionali, oltre che operatori del settore e fondi d'investimento. Le manifestazioni d'interesse formali dovranno essere presentate entro il 29 gennaio 2021. In seguito, verso il mese di giugno, si passerà alla fase delle offerte vincolanti. L'obiettivo di Ppc è quello di ottenere dalla cessione del 49 per cento di Deddie un ammontare di denaro in grado di contribuire a ripianare il debito di 3,9 miliardi di euro entro il 30 settembre 2021, oltre che di poter finanziare nuovi investimenti nelle fonti rinnovabili. (Gra)