Business news: Germania, Bmw richiama in officina 145 mila auto per rischio incendio

- Il gruppo automobilistico tedesco Bmw ha richiamato presso le proprie officine 145 mila vetture che rischiano di incendiarsi. Si tratta di modelli di Bmw e Mini con problemi ai radiatori di ricircolo dei gas di scarico, prodotti nel 2016 e nel 2017. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, i dispositivi verranno controllati per individuare eventuali perdite e, se necessario, sostituiti. Sono interessate auto in Germania, Regno Unito e “altri Paesi”. (Geb)