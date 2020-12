Business news: Spagna, nel terzo trimestre crescita record del Pil al 16,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra luglio e settembre del 2020 il Pil spagnolo è cresciuto del 16,4 per cento, la più grande crescita trimestrale nella serie storica gestita dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) dal 1970, anche se inferiore del 9 per cento su base annua. Questo calo, in ogni caso, è stato molto più moderato rispetto al secondo trimestre (meno 21,6 per cento). Dopo la crescita del 16,4 per cento realizzata nei mesi estivi, la Spagna è uscita dalla recessione tecnica in cui era entrata nel secondo trimestre dell'anno dopo aver registrato due trimestri consecutivi in negativo, con cali dell'economia del 5,3 per cento nel primo trimestre e del 17,9 per cento nel secondo. Secondo l'Ine i dati del quarto trimestre di quest'anno saranno decisivi per valutare le prospettive di crescita per il 2021. Mentre il governo si è detto fiducioso che i dati saranno positivi, secondo la Banca di Spagna una contrazione è molto probabile. La spesa pubblica, a sua volta, è aumentata dell'1,2 per cento tra luglio e settembre, nove decimi in più rispetto al secondo trimestre, mentre gli investimenti hanno registrato un avanzamento del 21,7 per cento (rispetto al meno 20,6 del secondo) in particolare in macchinari ed attrezzature (42,6 per cento). (Spm)