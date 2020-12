Università: l'appello dei docenti italiani, la didattica torni in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La didattica universitaria deve tornare quanto prima in presenza. E’ un coro unanime quello che si leva dai docenti universitari italiani, preoccupati che, una volta finita questa fase di emergenza, la didattica a distanza possa diventare la normalità, qualcosa di strutturale anche per gli anni a venire. Interpellati da “Agenzia Nova”, diversi professori, da nord a sud, hanno lanciato l’allarme sui rischi che porta con sé l’insegnamento a distanza, pratica a cui tutti gli atenei si sono dovuti adeguare.Secondo Pietro Ciarlo, 69 anni, decano dei docenti dell’Università di Cagliari, prorettore uscente con delega alla semplificazione e all’innovazione amministrativa dell’Ateneo del capoluogo sardo, l’Università del futuro deve tornare a valorizzare il rapporto personale fra studenti e docenti e fra gli studenti, elemento indispensabile per una corretta azione formativa, ma anche sviluppare le possibilità concesse dalla tecnologia, come le lezioni a distanza”. Le lezioni digitali, però, rischiano di far perdere altri elementi importanti dell’esperienza universitaria: “Nell’esperienza che abbiamo fatto in quest’anno, purtroppo ì, manca il rapporto personale docente-studente: ad esempio, ho difficoltà a capire gli umori dell’aula, quando i miei studenti sono stanchi, quando sono diventato noioso, quando eccedo in divagazioni: mi preme però sottolineare che il vuoto maggiore è però creato dalla mancanza di contatto fra gli studenti, un aspetto che definirei drammatico, manca la vita sociale, il rapporto fra gli studenti”. La presenza fisica degli studenti, secondo il professore, è dunque “indispensabile all’istituzione universitaria. Quanto agli esami, farli online non è molto diverso per noi e per i ragazzi” ma di certo l’esperienza di vivere nella città sede dell’Ateneo è una cosa importantissima e formativa per chi viene da un paese, magari dell’interno della Sardegna”.Dello stesso avviso anche il rettore della Iulm ("Libera Università di Lingue e Comunicazione”) di Milano, Gianni Canova, che parlando con “Agenzia Nova” ha voluto ricordare come la didattica a distanza sia stata “una necessità, ma è imprescindibile tornare a quella in presenza. Stiamo privando una generazione di una fase fondamentale della vita per le scelte di una classe politica che ha paura della cultura”. "La didattica a distanza - ha aggiunto - è stata una necessità che la Iulm, come tutte le altre università, ha affrontato con serietà, cercando di garantire comunque un percorso formativo senza interruzioni”. Dopodiché è evidente che “nessuna forma di didattica a distanza può sostituire la centralità dell'aula. Io credo che qualunque forma di insegnamento, qualunque forma di messa in comunione del sapere esiga la compresenza nel medesimo spazio, la creazione di una comunità che sappia dialogare, che sappia confrontarsi e condividere le esperienze e quindi io auspico di tornare in aula il prima possibile”. Canova ha poi chiarito di condividere le affermazioni del coordinatore del Cts Agostino Miozzo che ha parlato di 'gap educativo' tra studenti italiani che hanno fatto la didattica a distanza per un tempo più lungo rispetto agli studenti di altri Paesi dove le scuole sono rimaste aperte e ha parlato del rischio di una generazione di depressi. “Condivido, anche perché ci sono ragazzi che reagiscono in un modo e altri che reagiscono in un altro, ma più che per le gli studenti universitari, i guasti saranno per gli studenti delle scuole superiori, gli adolescenti. Stiamo privando una generazione di quella fase fondamentale della vita che è l'allontanarsi dalla famiglia, scoprire la socialità, i primi amori, la sessualità, l'autonomia, l'indipendenza”Anche dal Politecnico di Torino, una delle Università più note del nostro Paese, hanno evidenziati i limiti della didattica a distanza, perché “il percorso universitario non si limita all'apprendimento delle nozioni. La crescita degli studenti - ha spiegato Sebastiano Foti, vicerettore per la didattica dell’ateneo - avviene anche con l'interazione con colleghi e docenti. Dal punto di vista sociale, ma anche formativo, questa interazione è fondamentale”. Nell’ateneo torinese, gran parte delle lezioni si tengono in remoto per limitare la diffusione del Covid-19, ma “stiamo facendo di tutto per riportare i ragazzi in presenza. Sui banchi universitari ci si confronta, si chiariscono le difficoltà, si superano insieme gli ostacoli. Seguendo le lezioni solo da remoto, invece, si tende ad ingigantire ogni problema. E così diventa più difficile superarlo”. Inoltre, pur consentendo ai ragazzi di restare in contatto anche a distanza, le nuove tecnologie “non bastano. Il dialogo diretto tra gli studenti è fondamentale. Anche per questo stiamo cercando di allestire sale studio diffuse sul territorio cittadino”. Ora l’auspicio per il breve periodo sarebbe quello di tornare alla situazione di ottobre, “quando garantivamo agli studenti di tutti i corsi di laurea di tutti gli anni almeno una giornata in presenza. Avevamo deciso - ha concluso Foti - di utilizzare le nostre aule al 25 per cento della capienza: c'era la possibilità di arrivare fino al 50 per cento, ma abbiamo preferito limitarla proprio per la sicurezza dei ragazzi”.Al sud come al nord, il giudizio sulla didattica a distanza non cambia, almeno a sentire le parole del professor Verio Santoro, titolare della cattedra di Filologia Germanica dell’Università di Salerno, che ad “Agenzia Nova” ha sottolineato come la nuova dinamica di didattica “ha posto una serie di problemi enormi” nonostante gli atenei “chi prima, chi dopo, si siano adeguati ed anche la risposta degli studenti è stata rapida”. Il problema, ha però rilevato il professor Santoro “è che quella era una situazione di emergenza e non deve diventare una situazione quasi strutturale”. C’è poi il tema della commistione fra la didattica a distanza ed i corsi telematici, perché seppur a distanza “una cosa è ascoltare una registrazione” altra il partecipare ad una lezione in diretta anche se a distanza. In questo ultimo caso, infatti, rimane comunque l’interazione “fra il professore e lo studente”. Certo in presenza “è più bello ma resta comunque un rapporto diretto”. La formazione, infatti, non è soltanto “una cosa stratta fatta solo di contenuti della disciplina, ma è basata sullo scambio fra professori e studenti e anche fra studenti e studenti”. (Rin)