Germania: sparatoria a Berlino, quattro persone ferite

- Quattro persone sono rimaste ferite in una sparatoria nella capitale tedesca Berlino nelle prime ore di questa mattina. Lo ha riferito una portavoce della polizia berlinese, spiegando che le quattro persone sono state trasferite in ospedale durante degli scontri avvenuti nel quartiere di Kreuzberg. Al momento non è chiaro il motivo per cui sarebbero iniziati gli scontri e la polizia sta proseguendo le sue indagini per determinare le cause dell'accaduto. (Geb)