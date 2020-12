Francia: primo caso della nuova variante di Covid, è un cittadino francese rientrato da Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha registrato il suo primo caso della nuova variante del coronavirus. Secondo quanto riferito dal ministero della Salute di Parigi, si tratta di un cittadino francese rientrato di recente da Londra. Il ministero ha riferito che il caso di positività è stato individuato nella città di Tours. L'uomo in questione è arrivato da Londra lo scorso 19 dicembre e al momento si trova in autoisolamento e in condizioni di salute positive, ha riferito inoltre il ministero francese. I Paesi di tutto il mondo hanno negli ultimi giorni chiuso i loro confini sia al Regno Unito che al Sudafrica in seguito alle notizie relative alla nuova variante del coronavirus che si è rapidamente diffusa nei due Paesi. Al momento, secondo quanto riferito dagli esperti, la nuova variante ha una maggiore capacità di contagio ma è meno letale e i vaccini anti Covid che in questi giorni diversi Paesi si apprestano a somministrare dovrebbero essere in grado di debellarla. (Frp)