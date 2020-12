Repubblica Centrafricana: domani le presidenziali in un clima di guerra civile, Touadera cerca riconferma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto sta accadendo in Repubblica Centrafricana preoccupa non poco la comunità internazionale, nonché gli attori regionali. È notizia del 21 dicembre che il Ruanda ha schierato una "forza di protezione" nella Repubblica Centrafricana dopo che i suoi peacekeeper sono stati attaccati dai ribelli che stavano avanzando verso la capitale Bangui. È quanto riferito dal portavoce del governo di Bangui, Ange Maxime Kazagui. “I ruandesi hanno inviato diverse centinaia di uomini che sono sul terreno e hanno iniziato a combattere”, ha detto il portavoce in una dichiarazione, aggiungendo che anche la Russia ha anche inviato "diverse centinaia di militari e armi pesanti" nel Paese per sostenere il governo, nell’ambito degli accordi bilaterali già in vigore in base ai quali Mosca ha donato diverse partite di armi a Bangui, tra cui fucili d'assalto Kalashnikov, mitragliatrici, lanciagranate, pistole e fucili di precisione. Se in un primo momento l'ambasciatore russo a Bangui Vladimir Titorenko ha negato la notizia del presunto invio di centinaia di militari russi nel Paese africano, la notizia è stata parzialmente confermata dal ministero degli Esteri russo, che in una nota pubblicata il 22 dicembre ha annunciato l’invio altri 300 istruttori per assistere le autorità di Bangui nel rafforzare le loro capacità di difesa, al fine di addestrare i militari dell'esercito nazionale. "Stiamo seguendo da vicino l'evoluzione della situazione nella Repubblica Centrafricana. Siamo seriamente preoccupati che gli eventi degli ultimi giorni abbiano portato a un netto peggioramento della sicurezza”, si legge nel documento. (segue) (Res)