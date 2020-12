Business news: Finlandia, ricollegata alla rete nazionale centrale nucleare di Olkiluoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda unità della centrale nucleare di Olkiluoto, in Finlandia, è stata ricollegata alla rete energetica nazionale dopo essere stata spenta la scorsa settimana a seguito di un incidente. Lo ha comunicato oggi la società energetica finandese Teollisuuden Voima Oyj (Tvo). Lo scorso 10 dicembre l'autorità per la sicurezza nucleare e le radiazioni finlandese ha annunciato lo spegnimento della seconda unità della centrale nucleare di Olkiluoto a causa di una situazione di emergenza. In ogni caso, hanno precisato le autorità finlandesi, non ci sarebbero rischi per l'ambiente ed il livello di radiazioni nei pressi dell'impianto è rimasto nei limiti della norma. (Sts)