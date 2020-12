Business news: Banca nazionale ucraina, adempiuti compiti necessari per ottenere prestito da Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale ucraina (Nbu) ha adempiuto a tutti i compiti necessari per ottenere un prestito dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha affermato il vice governatore della Nbu, Kateryna Rozhkova, durante la presentazione di un rapporto sulla stabilità finanziaria del Paese. "Uno dei principali parametri di riferimento strutturali è stato lo sviluppo di emendamenti alla legge sulle banche e sul settore bancario. Oggi, questo disegno di legge è stato registrato presso la Verkhovna Rada. Il secondo punto importante è stata l'approvazione dei programmi delle banche statali sul loro lavoro. La terza cosa che dovevamo fare era approvare al Consiglio per la stabilità finanziaria un piano per ripristinare la solvibilità del Fondo di garanzia dei depositi. Anche questo è stato fatto. Finora la Banca nazionale ha adempiuto le condizioni preliminari affinché la missione inizi la sua revisione dell'accordo di stand-by con l'Ucraina", ha detto Rozhkova. La missione Fmi prevede di riprendere le riunioni nel gennaio 2021. (Rum)