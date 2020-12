Business news: presidente Gazprom Neft prevede ripresa domanda petrolio entro 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ripresa della domanda globale di petrolio ai livelli pre-crisi è prevista per la fine del 2021 o l'inizio della metà del 2022. E' quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Gazprom Neft, Aleksandr Djukov. "Non ho dubbi che questo processo di ripresa della domanda continuerà e raggiungeremo il livello pre-crisi del consumo di petrolio o, per dirla correttamente, degli idrocarburi liquidi, se non entro la fine del 2021, all'inizio del 2022 o a metà del 2022", ha affermato Djukov, secondo quanto riferito dall'agenzia "Prime". "Per quanto riguarda il blocco nel Regno Unito, è ancora una storia locale. Vediamo con voi che la domanda e il consumo di petrolio e prodotti petroliferi si stanno riprendendo. Certo, il ritmo di ripresa è rallentato alla fine dell'anno, ma, d'altra parte, la notizia positiva è che i vaccini sono apparsi sul mercato e il processo di vaccinazione è iniziato. Questo ci dà la possibilità di fare affidamento sul fatto che la domanda continuerà a riprendersi", ha aggiunto il presidente di Gazprom Neft. (Rum)