Repubblica Centrafricana al voto in un clima di guerra civile, Touadera cerca la riconferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in un contesto di grave insicurezza e instabilità che la Repubblica Centrafricana si appresta domani, 27 dicembre, ad andare alle urne per le elezioni presidenziali e legislative. Le settimane che hanno preceduto il voto sono state infatti caratterizzate da tensioni e violenze che hanno finito con l’esacerbare ulteriormente una situazione già estremamente fragile, dal momento che i numerosi accordi di pace firmati nel corso degli anni non sono mai stati in grado di consentire al Paese di voltare pagina e di uscire dal conflitto civile in cui è sprofondato dal 2013. La situazione è precipitata dopo che lo scorso 3 dicembre la Corte costituzionale ha accolto la candidatura di 17 candidati alla presidenza, tra cui quella del capo dello Stato uscente Faustin-Archange Touadera, al potere dal 2016 e in lizza per un secondo mandato. Tra gli esclusi eccellenti – cinque in totale – figura anche l’ex presidente Francois Bozizé, 74 anni, il quale secondo la Corte non ha soddisfatto il requisito della "buona moralità" richiesto per i candidati a causa di un mandato di arresto internazionale che pende nei suoi confronti e delle sanzioni delle Nazioni Unite contro di lui per presunti omicidi, torture e rapimenti.Bozizé, al potere dal 2003 al 2013, fu rovesciato con un colpo di Stato ad opera di ribelli a maggioranza musulmana, assistiti da mercenari provenienti dal Ciad e dal Sudan, ed è tornato nella Repubblica Centrafricana alla fine dello scorso anno per poi annunciare la sua candidatura nel luglio scorso, affermando che il Paese avesse bisogno di un leader esperto per riportare la pace. La sua esclusione, unita alle tensioni mai sopite fra gruppi armati rivali, è da considerarsi la miccia che ha finito per innescare una recrudescenza di combattimenti in particolare nel nord-ovest del Paese, considerata una roccaforte dell’ex capo dello Stato. Nelle scorse settimane pesanti combattimenti e scontri a fuoco si sono verificati a Yaloké, Bossangoa, Bozoum e Bossembelé, a nord-ovest della capitale Bangui, mentre diversi candidati del Movimento dei cuori uniti (Mcu, il partito al governo) sono stati aggrediti da uomini armati e ad altri sono stati sequestrati i loro veicoli, secondo quanto riferito da fonti locali.È in un tale contesto di caos ed estrema incertezza che la scorsa settimana il governo della Repubblica Centrafricana ha denunciato un tentativo di colpo di Stato da parte dell’ex presidente Bozizé. È quanto affermato in una nota dal portavoce dell’esecutivo e ministro delle Comunicazioni, Ange-Maxime Kazagui, dopo che sono stati segnalati movimenti di gruppi armati nel nord-ovest del Paese. Già diverse volte in passato le autorità avevano denunciato “la chiara intenzione di marciare su Bangui” da parte di milizie armate. Stavolta, tuttavia, Bozizé viene nominato esplicitamente come “figura all’origine del tentativo di destabilizzazione”. L’ex presidente, secondo la ricostruzione di Kazagui, avrebbe assunto mercenari stranieri perché saccheggiassero la capitale per 72 ore. Bozizé, da parte sua, nelle ultime ore ha lasciato la città di Bossangoa e si trova a Bossembelé, circa 250 chilometri a nord-ovest di Bangui. Il diretto interessato, da parte sua, ha respinto le accuse nei suoi confronti. “Se, nella mente di alcuni uomini in gruppi armati, rappresenta un'alternativa, non è colpa di Francois Bozizé”, ha detto il portavoce dell’ex presidente, Christian Guenebem, all'emittente francofona “Rfi”. “Forse è colpa di chi non è riuscito a offrire un'alternativa credibile”, ha aggiunto il portavoce.Quanto sta accadendo in Repubblica Centrafricana preoccupa non poco la comunità internazionale, nonché gli attori regionali. È notizia del 21 dicembre che il Ruanda ha schierato una "forza di protezione" nella Repubblica Centrafricana dopo che i suoi peacekeeper sono stati attaccati dai ribelli che stavano avanzando verso la capitale Bangui. È quanto riferito dal portavoce del governo di Bangui, Ange Maxime Kazagui. “I ruandesi hanno inviato diverse centinaia di uomini che sono sul terreno e hanno iniziato a combattere”, ha detto il portavoce in una dichiarazione, aggiungendo che anche la Russia ha anche inviato "diverse centinaia di militari e armi pesanti" nel Paese per sostenere il governo, nell’ambito degli accordi bilaterali già in vigore in base ai quali Mosca ha donato diverse partite di armi a Bangui, tra cui fucili d'assalto Kalashnikov, mitragliatrici, lanciagranate, pistole e fucili di precisione. La notizia è stata parzialmente confermata dal ministero degli Esteri russo, che in una nota pubblicata il 22 dicembre ha annunciato l’invio altri 300 istruttori per assistere le autorità di Bangui nel rafforzare le loro capacità di difesa, al fine di addestrare i militari dell'esercito nazionale. "Stiamo seguendo da vicino l'evoluzione della situazione nella Repubblica Centrafricana. Siamo seriamente preoccupati che gli eventi degli ultimi giorni abbiano portato a un netto peggioramento della sicurezza”, si legge nel documento.Nel frattempo, i partner internazionali della Repubblica Centrafricana riuniti nel formato G5+ (Unione europea, Stati Uniti, Francia, Banca mondiale, Nazioni Unite più Russia) hanno chiesto all’ex presidente Bozizé e ai gruppi armati impegnati nell'offensiva in corso nel Paese di “deporre le armi”. In un comunicato congiunto, i partner hanno accusato apertamente l’ex capo dello Stato di essere responsabile dell'offensiva in corso insieme ai “gruppi armati alleati” i cui nomi non vengono menzionati. I firmatari dei comunicati condannano le loro azioni” e li invitano a deporre “immediatamente” le armi, evocando “manovre” volte ad “impegnare il Paese verso una nuova transizione politica”. I firmatari ribadiscono quindi che le elezioni presidenziali devono tenersi il 27 dicembre, come previsto, respingendo così la richiesta dell’opposizione – cui appartiene Bozizé – di rinviare il voto a causa dell'insicurezza nel Paese. Si tratta di una posizione condivisa dal governo di Bangui e dal presidente uscente Touadera, contrario all’eventualità di un rinvio del voto. “Il 27 dicembre andiamo alle elezioni. Ora che abbiamo trovato l'ordine costituzionale, dobbiamo mantenere quell'ordine per la democrazia […] Negoziare? Come? O cosa? In che forma? Non sappiamo con chi negoziare”, ha tenuto a ribadire nei giorni scorsi.A rendere particolarmente complicata la situazione c’è stata poi la presa di posizione con cui i tre principali gruppi ribelli del Paese hanno annunciato di aver formato un'alleanza chiamata Coalizione dei patrioti per il cambiamento (Cpc) che di fatto appoggia le milizie di Bozizé, e hanno accusato al contempo il presidente uscente Touadera di tentare di truccare le prossime elezioni. In una dichiarazione, il Cpc ha quindi esortato "tutti gli altri gruppi a unirsi" e ha invitato i suoi membri a "rispettare scrupolosamente l'integrità della popolazione civile". Bozizé è salito al potere a sua volta con un colpo di Stato nel 2003 e successivamente ha vinto due elezioni che sono state ampiamente considerate fraudolente, salvo poi venire estromesso nel 2013 dai ribelli a maggioranza musulmana Seleka, assistiti da mercenari provenienti da Ciad e Sudan, che lo hanno accusato di aver infranto gli accordi di pace. Da allora il Paese è stato coinvolto in un conflitto tra i Seleka e le cosiddette forze di autodifesa anti-Balaka, principalmente cristiane. Dopo l'intervento militare della Francia, nuove elezioni si sono svolte nel 2016 e sono state vinte da Touadera, attualmente in cerca di rielezione, tuttavia i combattimenti tra le milizie sono continuati nonostante l’ultimo accordo di pace siglato lo scorso 6 febbraio fra il governo e 14 gruppi armati, che ha portato lo scorso mese di marzo alla nomina di un contestato governo di unità nazionale.In un contesto così caotico, il Paese si appresta ora ad andare al voto per le elezioni generali. Sono un totale di 17 i candidati che si sfideranno per la poltrona di presidente: oltre al capo di Stato uscente Touadera, fra i candidati più noti figurano l’ex presidente ad interim della Repubblica, Catherine Samba-Panza, al potere dal 2014 al 2016; l’ex primo ministro Anicet-Georges Dologuelé, candidato per l’Unione per il rinnovamento dell’Africa centrale (Urca); l’ex premier Martin Ziguelé, candidato del Movimento per l liberazione del popolo centrafricano (Mlpc); Mahamat Kamoun, che dal 2014 al 2016 è stato il primo premier musulmano a guidare il Paese; l’ex presidente dell’Assemblea nazionale, Abdoul Karim Meckassoua; Nicolas Tiangaye, primo ministro dal 2013 al 2014. L’ex presidente Bozizé, come detto escluso dalla corsa presidenziale, ha fatto sapere da parte sua che appoggerà la candidatura di Dologuelé, che al momento appare come il più serio rivale di Touadera. Se nessun candidato otterrà più del 50 per cento dei voti, i due candidati che risulteranno più votati si sfideranno al ballottaggio in programma il prossimo 14 febbraio. (Res)