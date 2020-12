Business news: Spagna, trattative per fusione tra Unicaja e Liberbank in dirittura d'arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fusione tra le banche spagnole Unicaja e Liberbank sembra ormai in dirittura d'arrivo. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'equazione di scambio è stata concordata: Unicaja avrà il 59,5 per cento del nuovo istituto di credito, mentre Liberbank il 40,5 per cento. La Fondazione Unicaja, che ora detiene il 50 per cento del capitale di Unicaja, continuerà quindi a godere dei benefici fiscali del consolidamento. Secondo le fonti interne consultate dal quotidiano, la sede sarà a Malaga e il marchio ufficiale sarà Unicaja, anche se negli in alcuni uffici può mantenersi la denominazione Liberbank nelle zone di origine dove vi è maggiore presenza sul territorio. Nonostante le trattativa siano già a buon punto è corsa contro il tempo affinché i rispettivi consigli di amministrazione formalizzino l'accordo entro la fine dell'anno per completare il processo. In caso contrario, infatti, le trattative dovranno essere riavviate daccapo. (Spm)