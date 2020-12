Business news: Georgia, rappresentante maggioranza ribadisce importanza progetto del porto di Anaklia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione del porto di Anaklia, in Georgia, rimane una priorità per il Paese. Lo ha affermato la candidata alla carica di ministro dell'Economia e dello sviluppo sostenibile, Natia Turnava, ripresa dall'agenzia di stampa "Interpressnews". Come ha affermato Turnava durante l'audizione della commissione in Parlamento, lo sviluppo delle infrastrutture portuali è di grande importanza per il corridoio di trasporto della Georgia. "Il porto di Anaklia è ancora la nostra priorità. È un vero peccato che questo progetto sia stato ritardato, entro il 2020 avremmo dovuto avere un porto già operativo. Continuiamo a lavorare su questo progetto per conto del governo. Il prossimo anno riprenderemo lo studio tecnico-economico sulla base del quale inizieremo a lavorare con gli investitori", ha affermato Turnava. (Rum)