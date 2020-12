© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e la Bielorussia hanno siglato un accordo di prestito da un miliardo di dollari per Minsk. Lo rende noto il dicastero delle Finanze bielorusso, specificando che il prestito verrà erogato in due tranche. In giornata le autorità russe avevano comunicato l'approvazione da parte dell'esecutivo di Mosca dei parametri per il prestito. (Rum)