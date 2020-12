Business news: Regno Unito, schizza verso l'alto il debito pubblico nel mese di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto emerge da nuovi dati, il Regno Unito avrebbe toccato un nuovo record di debito pubblico a novembre, arrivando a ricevere in prestito 31,6 miliardi di sterline (34,7 miliardi di euro) nel mese scorso. Il dato rappresenta il terzo più alto accumulo di debito pubblico effettuato in un solo mese sin da quando il Regno Unito ha iniziato a tabulare il debito pubblico mensilmente, ovvero nel 1993. Sin dall'inizio dell'anno finanziario, il Regno Unito ha preso in prestito 240,9 miliardi di sterline (264,8 miliardi di euro), 188,6 in più rispetto allo scorso anno. Stime della Camera dei Comuni calcolano che tale somma possa raggiungere i 372,2 miliardi di sterline (409,5 miliardi di euro) entro la fine dell'anno finanziario, a marzo 2021. (Rel)