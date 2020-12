Business news: Spagna, accordo tra Endesa e sindacati su taglio di 1.200 lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società al 70 per cento del gruppo Enel, ha raggiunto un accordo con i principali sindacati spagnoli per una riduzione di 1.200 lavoratori attraverso il licenziamento volontario nei prossimi 4 anni con un risparmio di 390 milioni di euro per l'azienda. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Cinco Dias", fonti aziendali hanno rivelato che queste uscite riguarderanno, in particolare, l'area distribuzione (800 lavoratori) ed il resto da marketing e corporate (400). Questo taglio arriva meno di un mese dopo che la società ha reso pubblica la revisione del suo piano strategico e ha indicato che prevede di investire 10 miliardi di euro fino al 2030 nella digitalizzazione e modernizzazione della rete. (Spm)