Business news: Norvegia, scoperta petrolifera di ConocoPhilipps vicino a giacimento di Heidrun

- La compagnia energetica ConocoPhillips ha fatto una scoperta petrolifera nel Mare di Norvegia a nord del giacimento di Heidrun. Lo ha reso noto il Petroleum Directorate della Norvegia (Npd). Si stima che la scoperta contenga tra 76 milioni e 201 milioni di barili di petrolio equivalente recuperabile e potrebbe essere potenzialmente sviluppata utilizzando le infrastrutture esistenti nell'area, ha detto l'Npd. ConocoPhillips ha una quota dell'80 per cento nella licenza in cui è stato perforato il pozzo, mentre la società privata Pandion Energy detiene il restante 20 per cento. Quella annunciata è la seconda scoperta di petrolio fatta da ConocoPhillips nel Mare di Norvegia in due mesi. A novembre, l'azienda statunitense ha trovato gas naturale a sud-ovest del giacimento di Skarv. (Sts)