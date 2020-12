Business news: Spagna, accordo tra Facebook e Fisco per pagamento 34,4 milioni di imposte per 2013-2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Storico accordo tra la filiale spagnola di Facebook e l'Agenzia delle entrate per per il pagamento di 34,4 milioni di euro a titolo di liquidazione delle imposte sulla società per il periodo tra il 2013 ed il 2018. Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Pais" la nota piattaforma social avrebbe già versato una prima tranche da 14,4 milioni di euro e dovrebbe liquidare il resto entro la fine di quest'anno. Un accordo che giunge nel pieno delle polemiche sulla bassa pressione fiscale riservata ai grandi colossi digitali statunitensi come appunto Facebbok, Instagram, Google, Amazon, Twitter rispetto ai fatturati miliardari generati nei diversi Paesi del mondo in cui operano. Nel 2019 Facebook Spagna ha registrato un fatturato di 261,6 milioni, più del doppio (+133 per cento) rispetto ai 112,6 milioni di euro incassati dal gigante del 2018. Nonostante questo aumento di attività, la società ha ridotto i suoi utili del 4,5 per cento a 513.720 euro, secondo i conti della controllata depositati questa settimana nel registro delle imprese spagnole. La controllata spagnola divide il proprio fatturato in due grandi voci: 11,1 milioni di euro corrispondono a servizi che fattura al gruppo per il suo compito di supporto alle vendite e i restanti 250,5 milioni sono una voce chiamata "reddito proprio", per la fatturazione di spazi pubblicitari a clienti spagnoli, precedentemente appaltati ad una società irlandese. (Spm)