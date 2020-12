Marocco-Israele: colloquio telefonico tra Mohammed VI e Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi un colloquio telefonico tra il re del Marocco, Mohammed VI, e il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa marocchina "Map". Nel corso del colloquio il capo di Stato marocchino ha ricordato i forti e particolari legami tra la comunità ebraica marocchina e la monarchia di Rabat ed ha anche ribadito la posizione immutata del Regno del Marocco sulla questione palestinese, nonché il ruolo del Regno per la promozione della pace e della stabilità in Medio Oriente". Il re del Marocco ha accolto con favore la riattivazione dei meccanismi di cooperazione tra il suo Paese e lo Stato di Israele con la ripresa di contatti regolari, nel quadro di pacifiche relazioni diplomatiche. Dal canto suo il primo ministro israeliano ha assicurato la sua determinazione ad attuare tutti gli impegni presi, secondo uno specifico programma di attuazione. "La dichiarazione trilaterale tra il Regno del Marocco, gli Stati Uniti e lo Stato di Israele, firmata il 22 dicembre a Rabat, costituisce il quadro di riferimento per lo sviluppo e l'evoluzione di questi relazioni", conclude la nota. (Res)