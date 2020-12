Business news: Spagna, settore alberghiero e ristorazione minacciano migliaia di azioni legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le associazioni dell'industria alberghiera spagnole minacciano di presentare migliaia di richieste di risarcimenti e azioni legali allo Stato per le chiusure forzate e forti limitazioni degli ultimi mesi dovute alla pandemia del Covid-19. Come riferisce il quotidiano "Abc", il presidente della più importante associazione del Paese, José Luis Yzuel, ha evidenziato che sono già 85 mila i bar ed i ristoranti ad aver chiuso i battenti dall'inizio della pandemia e queste cifra potrebbe arrivare a 100 mila, un terzo del totale. Secondo gli ultimi dati, il settore perderà 67 miliardi di euro nel 2020, pari a circa il 50 per cento di quello complessivo e non si prevede una ripresa significativa prima del 2022. Mentre i lavoro a rischio sarebbero ben 670 mila, ma potrebbero salire a 1,1 milioni se non ci sarà una rapida inversione di tendenza. Nonostante i vari annunci da parte del governo del primo ministro, Pedro Sanchez, dal novembre scorso non è stato ancora approvato un pacchetto di aiuti specifici per il settore alberghiero e della ristorazione, anche se fonti dell'esecutivo avrebbero confermato che ciò avverrà nel corso del Consiglio dei ministri del prossimo 22 dicembre. L'industria alberghiera chiede un totale di 8,5 miliardi di euro di aiuti diretti per fermare l'emorragia delle chiusure. "Il fatto che le garanzia di credito statali siano state prorogate non ci è utile, perché devono essere pagate, e quando pagheremo se non ci sono consumi?", hanno lamentato le associazioni di categoria. (Spm)