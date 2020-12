Business news:cinese Shenzhen Kedali costruirà parti per batterie elettriche a Godollo in Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società cinese Shenzhen Kedali costruirà una fabbrica per componenti di batterie elettriche a Godollo, alla periferia di Budapest. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mti", specificando che l'investimento ha il valore di 14,1 miliardi di fiorini (39,4 milioni di euro). Il governo ungherese sostiene l'operazione con un sussidio da 1,27 miliardi di fiorini (3,5 milioni di euro). La Cina si è rivelata quest'anno il maggiore investitore straniero in Ungheria in termini di volume. Il presidente del Cda di Shenzhen Kedali, Jianli Lim ha dichiarato in un videomessaggio che l'azienda possiede già sette stabilimenti in Cina, ma che l'impianto di Godollo servirà a soddisfare la domanda europea di batterie elettriche in crescita. L'inizio della produzione è previsto per il secondo trimestre del 2021. Tuttavia la costruzione dello stabilimento proseguirà nel 2022 allo scopo di rendere operativo un totale di dieci linee di produzione entro il 2024. (Vap)