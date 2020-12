Business news: Diw, contrazione del Pil tedesco dell'1 per cento nel quarto trimestre del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus e del blocco generale attuato in Germania dal 16 dicembre al 10 gennaio per contenere la diffusione della pandemia, nel quarto trimestre del 2020, il Pil del Paese subirà una contrazione dell'1 per cento. Probabilmente, il declino sarà maggiore nei primi tre mesi del prossimo anno. È quanto prevede l'Istituto tedesco per la ricerca economica di Berlino (Diw). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per il Diw, l'economia della Germania potrebbe tornare a crescere da febbraio 2021, soltanto se la situazione del coronavirus nel Paese “si calmasse maniera significativa”. Tuttavia, se il numero di infezioni diminuisse, in primavera ci si potrebbe aspettare un aumento significativo del Pil della Germania. (Geb)