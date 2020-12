Medio Oriente: Custode Terra Santa, Natale dà speranza in tempo di conflitti e pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il messaggio del Natale è rimane un messaggio di speranza. Per i cristiani il Natale è la festa della nascita del figlio di Dio nella nostra carne. Come dicono gli Angeli ai pastori a Betlemme ‘Vi annuncio una grande gioia. Oggi è nato per voi un Salvatore’. Al tempo stesso è una speranza messa a dura prova”, dichiara padre Patton, “soprattutto in territori come la Siria dove sappiamo che la presenza cristiana si è ridotta di meno della metà dopo 10 anni di guerra”. Il Custode di Terra Santa precisa che in Siria vi è una situazione di sradicamento di più di metà della popolazione colpita da una grandissima crisi economica, svalutazione della moneta locale (-211 per cento in un anno) a cui si aggiunge la pandemia di Covid-19 con l’impossibilità di curarsi e far fronte alla pandemia. Il religioso francescano ammette che tra le popolazioni della regione per questo Natale 2020 “vi è un misto di speranza, fatalismo, rassegnazione e delusione rispetto a tutta una serie di attese”. (segue) (Res)