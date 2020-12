Medio Oriente: Custode Terra Santa, Natale dà speranza in tempo di conflitti e pandemia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una situazione così desolante, un elemento che “riaccendo la speranza” è l’annuncio fatto lo scorso 7 dicembre dalla Santa Sede di un prossimo viaggio di papa Francesco in Iraq che si terrà dal 5 all'8 marzo 2021. Patton ricorda che il viaggio di Papa Francesco in Iraq rappresenta “anzitutto il completamento di un sogno e il desiderio di Papa Giovanni Paolo II” che nel 2000, per il Giubileo dell’Incarnazione, avrebbe desiderato iniziare il suo pellegrinaggio dal Paese mediorientale, la terra natale di Abramo. “Questo viaggio è importante perché avviene in un Paese che ha sofferto per tutta una serie di guerre, l’ultima delle quali è la Seconda guerra Golfo che è iniziata nel 2002 e che non è ancora finita”, ha osservato il Custode di Terra Santa. “Andando in un contesto del genere chiaramente il Papa porta un incoraggiamento ad accelerare quelli che sono i processi di pacificazione”, ha dichiarato padre Patton, il quale ricorda che il Pontefice sta portando avanti “una diplomazia dello Spirito” che sostiene il dialogo tra le persone di religioni diverse e tra i leader religiosi “proprio per costruire processi di pace fondati su una collaborazione tra gli esponenti e fedeli delle varie religioni”. (segue) (Res)