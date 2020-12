Medio Oriente: Custode Terra Santa, Natale dà speranza in tempo di conflitti e pandemia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il religioso la “pietra miliare” della diplomazia dello spirito è stata il Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune firmato nel febbraio 2019 ad Abu Dhabi da papa Francesco e dal grande imam di Al Azhar, Ahmed al Tayyeb. ”Questo documento ha ispirato l’enciclica ‘Fratelli tutti’. L’uno e l’altro si ispirano all’incontro tra San Francesco e il sultano avvenuto nel 1219 e parte dall’idea che uomini di religioni e fede diversa possano incontrarsi nel rispetto e nell’amicizia e cooperare per costruire fraternità e pace in mondo ormai pluralista”, ha sottolineato Patton. “Un modo per disinnescare anche le tendenze a strumentalizzare la violenza in chiave religiosa e per fare interagire credenti di varie religioni non per lo scontro ma per l’incontro”. (segue) (Res)