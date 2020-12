Medio Oriente: Custode Terra Santa, Natale dà speranza in tempo di conflitti e pandemia (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il religioso spiega di non essere scandalizzato dagli interessi economici che gravitano intorno ai cosiddetti Accordi di Abramo sottoscritti lo scorso 15 settembre a Washington. “Il fatto che vi siano interessi economici non mi scandalizza. La Comunità europea inizialmente non è nata come un progetto ideale, ma come progetto economico cercando attraverso interessi comuni di disinnescare quella che era stata lungo i secoli una causa di conflitti armati e di guerre. La componente economica presente negli accordi di pace non è negativa, ma necessaria. Gli accordi tra Paesi non sono accordi tra filosofi, ma accordi che cercano di mediare tra istanze diverse nell’interesse di ciascuno dei contraenti. Quello però che ritengo importante è che questi accordi non pregiudichino la legittima aspirazione del popolo palestinese a vedersi riconosciuti i loro diritti storici”, dichiara il Custode di Terra Santa. (segue) (Res)