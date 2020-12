Medio Oriente: Custode Terra Santa, Natale dà speranza in tempo di conflitti e pandemia (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questa situazione si aggiunge l’aspetto sanitario derivante dalla pandemia di Covid-19. Infatti nei Territori palestinesi, non essendoci welfare e assistenza medica, la popolazione si trova in difficoltà gravi per pagare medicinali, generi di prima necessità e per mandare i figli a scuola. “La situazione è grave e pesante e lo è anche per noi con i nostri santuari che sono vuoti dalla fine di febbraio e noi stessi abbiamo cifre sulla colonna delle uscite e non su quella delle entrate”, osserva il religioso. Nell'area la Chiesa e la Custodia tentano di offrire in queste circostanze difficili un sostegno materiale e spirituale alle popolazioni. “Nella zona di Betlemme lo sforzo, soprattutto attraverso la parrocchia, è quello di aiutare la popolazione ad acquistare medicinali ed affrontare le spese mediche, oltre alla fornitura di generi di prima necessità compresi prodotti alimentari e per poter fare in modo che le famiglie continuino a mandare figli a scuola”, racconta padre Patton. (segue) (Res)